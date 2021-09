Zodiaco, i segni che non sono mai in orario: scopri i più ritardatari

Avere a che fare con loro significa dover armarsi di pazienza e attendere: ecco i segni zodiacali perennemente in ritardo che non rispettano mai gli orari prestabiliti

Non importa quale sia il motivo, alcune persone troveranno sempre il modo di arrivare in ritardo agli appuntamenti presi. Non solo, cercheranno di farsi scudo con scuse improbabili, tutto purché ammettere di essere disorganizzati o fin troppo lenti a fare le cose. Chi ha nella propria vita almeno una persona nata sotto questi segni zodiacali saprà di cosa stiamo parlando.

I segni zodiacali mai in orario: perché sono sempre in ritardo

Tra i segni zodiacali che sembrano non riuscire a fare mai le cose in tempo troviamo l’Ariete che in particolare trova difficoltà nella fase di preparazione. Si tratta infatti di un segno che non riesce mai a prendere una decisione, finendo per passare ore davanti all’armadio. Una vera e propria ossessione nei riguardi della propria immagine che si riversa in una sorta di insicurezza. Per questo motivo è attento a ogni dettaglio e prepararsi per una serata risulta un processo piuttosto lungo. Non dovrebbe però rappresentare una scusa per far attendere le altre persone.

Lo stesso vale per il segno del Leone, che in molto conoscono per il suo costante desiderio di attirare l’attenzione altrui. Avere gli occhi addosso non lo mette a disagio, anzi, sembra essere qualcosa che brama con tutto se stesso. Per questo motivo anche questo segno impiegherà molto tempo per prepararsi e fare in modo che tutto sia perfetto. Arrivare in ritardo per lui è anche un modo per farsi notare maggiormente. Le entrate in grande stile sono il suo forte.

Poi troviamo il Capricorno che necessita un largo preavviso per poter arrivare in orario a un appuntamento. L’agenda delle persone nate sotto questo segno è sempre stracolma di impegni, finendo così per avere poco tempo a disposizione per rispettare tutto. Spesso il Capricorno perde la cognizione del tempo e, impegnato a fare dell’altro, raramente riuscirà ad arrivare in orario.

Infine tra i segni più ritardatari troviamo i Pesci che sembrano avere delle grosse difficoltà a rispettare gli orari dati. Questo capita perché si tratta di un segno che si distrae facilmente e soprattutto crede di non arrecare danno a nessuno se arrivasse a qualche appuntamento in ritardo. Perciò tenderà a fare le cose con calma, a volte persino troppa!