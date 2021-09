Selena Gomez torna a lavorare con Disney in una nuova serie

L’attrice e cantante Selena Gomez è appena sbarcata nuovamente su Disney con una nuova serie di misteri

La star di Disney Channel che ha segnato l’infanzia di molti ragazzi che oggi hanno 20 anni torna nel posto che l’ha resa famosa. I primi programmi che Selena Gomez ha fatto su Disney Channel erano I maghi di Waverly, Zack e Cody sul ponte di comando e tanti altri. Per anni è stata una delle star della Disney sia come attrice che come cantate. Oggi dopo una carriera come cantante affermata, torna a casa da Disney e debutta con una nuova serie televisiva.

Selena Gomez torna alle origini, torna su Disney con una nuova serie

Da anni ormai la star Selena Gomez non era più la stessa, ha dovuto affrontare lotte durissime tra cui la sopravvivenza. Ha avuto la lupus, una brutta malattia che le ha causato un problema ad un rene e necessitava di un trapianto. Indimenticabile il gesto della sua migliore amica che gliene ha fatto dono. Inoltre ha fronteggiato una malattia mentale e la diagnosi di bipolarismo. Non è stato certo un periodo facile per lei, se ci aggiungiamo la rottura pubblica con Justin Bieber ricca di pettegolezzi e cattiveria e il matrimonio di lui con Hailey Bieber. Difficoltà su ogni fronte per l’attrice. La sua musica però non l’ha abbandonata, la sua carriera di cantante continua a gonfie vele.

Mesi fa però ha deciso di togliersi dai social perché non capiva più lo scopo di condividere immagini sciocche di unghie o altre cose superficiali. Inoltre era stufa degli haters che non la mollavano. Ha ammesso di essersi sentita meglio e libera dopo una pausa dai social. D’altronde lei è da quando era una bambina che appare sui giornali ed è al centro della cronaca. Può essere troppo a volte e una disintossicazione dall’attenzione mediatica può salvare in certi casi. Oggi però torna in forma più che mai, e ha deciso di ripartire dal canale che l’ha lanciata e resa una celebrità, Disney. Torna con una serie tv sui misteri che s’intitola Only Murders in the Building che tradotto significa, Solo assassini nel palazzo.

Interpreta una giovane inquilina di un palazzo dell’Upper West Side che si trova ad indagare sulla morte misteriosa di un vicino. Nel cast con lei due super attori, Steve Martin e Martin Short. L’attrice afferma di essere molto orgogliosa del lavoro che ha fatto negli anni con la Disney, a cui ammette di aver ceduto la sua vita da piccola, ma è ciò che la resa quella che è oggi. E allora non vediamo l’ora di vederla in questi nuovi panni d’investigatrice.