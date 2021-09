“Il tuo sorriso è unico”. Serena Rossi ci porta dietro le quinte di Venezia 2021. Il segreto della sua bellezza – FOTO

Serena Rossi. L’attrice e conduttrice tv è la madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Impeccabile a ogni red carpet: ci svela il suo segreto

La 78esima Mostra del Cinema di Venezia è agli sgoccioli, chiuderà i battenti il prossimo sabato 11 Settembre. Ogni giorno della kermesse ha visto sfilare sul red carpet divi di fama internazionale ma anche starlette e influencer nostrani. Non solo una celebrazione della settima arte, dunque, ma anche un momento di glamour e leggerezza tra abiti da sogno dalle firme più prestigiose e look sofisticati da cui trarre ispirazione.

La stella più splendente, però, è principalmente una. Gli organizzatori della Biennale non potevano fare scelta più azzeccata designando come madrina dell’evento Serena Rossi. Cantante, attrice, presentatrice: la 35enne napoletana è dotata di talenti poliedrici ed è senza dubbio un vanto per lo show business nostrano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Meno male che ci sei”, Caterina Balivo: abito tigrato a Venezia. Bellezza unica – FOTO

Serena Rossi: incantevole a Venezia. Il backstage che svela il segreto del suo fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi ha alle spalle un curriculum impressionante che la rende perfetta nelle vesti di madrina in un evento importante come il Festival del Cinema di Venezia. Ha concluso mesi fa la sua avventura televisiva alla conduzione dell’acclamato programma “Canzone Segreta”.

La sua carriera d’attrice è partita quando aveva solo 16 anni, a teatro, nel musical “C’era una volta…Scugnizzi”. La sua partecipazione alla celebre soap opera “Un posto al sole” le ha portato successivamente un’incredibile notorietà. Non si è fatta mancare nemmeno un’esperienza di successo come doppiatrice: sua, infatti, è la voce della principessa Anna nel film d’animazione Disney “Frozen”.

É stata consacrata definitivamente grazie alla sua toccante interpretazione della cantante scomparsa Mia Martini nella fiction biografica “Io sono Mia”. Nel corso 2021 è stata anche protagonista della serie tv “Mina Settembre”.

Ogni sua apparizione sul red carpet di Venezia 2021 è sempre stata impeccabile, raffinata ed elegante. Qual è il segreto dietro ogni look così perfettamente azzeccato?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti non usa più i social da giorni: la giovane svela il motivo in un VIDEO

É lei stessa a rivelarlo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 605mila utenti. L’artista ha diffuso negli ultimi giorni alcuni scatti insieme ai professionisti che l’hanno accompagnata durante il periodo della kermesse. L’ultimo la vede in compagnia dell’hair stylist Domenica Ricciardi che ha curato la sua acconciatura. Serena Rossi ha pubblicato immagini anche insieme al makeup artist Giovanni Pirri e alla stylist Flavia Liberatori. Per ognuno di loro ha speso parole di plauso e affetto, affidandosi totalmente alla loro professionalità.

Il risultato? Decisamente riuscito e apprezzato dai fan. “Il tuo sorriso è unico” – scrive qualcuno tra i commenti. Serena Rossi è pronta per un nuovo giorno sul tappeto rosso a Venezia.