Paola Turani ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Il suo pancione è sempre più grande.

Bellezza mozzafiato, fascino unico, stile incredibile. Paola Turani non smette mai di stupire i fan con i suoi incredibili scatti condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta 1,8 milioni di follower. Il suo feed è una raccolta di scatti incredibili accomunati dalla sua bellezza stratosferica in cui mostra la sua vita personale e professionale.

Tra set di moda e attimi di quotidianità, in questi mesi ha raccontato la sua prima gravidanza. In dolce attesa di un maschietto, si mostra sempre più bella con il passare del tempo, ha sfilato di recente sul Red Carpet del Festival di Venezia indossando un incredibile abito blu che ha messo in risalto il suo pancione in crescita tanto da conquistare tutti. Anche l’ultima mise sfoggiata su Instagram non è da meno.

Paola Turani indosso solo l’intimo: pancione sempre più grande

