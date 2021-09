“Un Posto al Sole” anticipazioni 9 settembre: Serena sempre più disperata

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Le condizioni di Susanna cominciano a migliorare ma per Niko i problemi non sono finiti

Un Posto al Sole ci aspetta domani con un nuovo episodio. Non è un momento facile per gli inquilini di Palazzo Palladini, a partire da Niko che ha visto la sua ex fidanzata lottare tra la vita e la morte. Adesso Susanna inizia ad essere fuori pericolo e questo è decisamente un bene, ma per Niko è arrivato il momento di raccontare a suo figlio quello che è successo alla sua ex fidanzata. Come farà a spiegare ad un bambino di soli otto anni che una ragazza innocente è stata aggredita senza una ragione apparente?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Filippo lavora sempre di più a stretto contatto con Viviana, e Serena non sa più come comportarsi e cosa fare. Ha cercato di prendere con le migliori intenzioni quello che è accaduto a suo marito, ha deciso di essere paziente e di dargli i suoi tempi, per lasciargli il modo di recuperare la memoria e di abituarsi all’idea di essere sposato. Filippo, però, si è avvicinato molto a Viviana, e questo sta dando fastidio a Serena che è sempre più disperata. La donna decide di sfogarsi con Marina e di chiedere a lei consiglio, con la speranza che l’ex moglie di suo suocero possa aiutarla a capire come comportarsi in una situazione del genere.

Per scoprire come andranno le cose, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.