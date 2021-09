“Uomini e Donne” ex tronista scende in politica, scoppia la bufera sui social

L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram in cui ha spiegato la scelta di candidarsi alle elezioni comunali della sua città.

Ad annunciarlo è stata lei stessa che, attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, ha svelato la novità inaspettata ai suoi 166mila followers.

“Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa!”, ha scritto l’ex tronista che ha poi anche mostrato in un’immagine la sua candidatura accanto al simbolo della Lega e la scritta: “Elezioni amministrative di Torino domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021″.

In molti si sono scatenati sul web contro la decisione apparentemente inaspettata dell’ex volto tv, prima concorrente del “Grande Fratello 14”, poi tronista di “Uomini e Donne”. Avete capito di chi si tratta?

Rossella Intellicato da tronista di “Uomini e Donne” a candidata con la Lega di Salvini

Rossella Intellicato è divenuta celebre nel 2015-2016 per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” e per la decisione di abbandonare il trono senza fare la sua scelta dopo una furiosa lite con Tina Cipollari, di cui aveva raccontato subito dopo:

“Lei è abituata ad attaccare, non a essere attaccata, questo è il problema…Con me si è trovata a subire degli attacchi perché io non sono una persona che sta zitta o ha timore (…). Io le ho sempre detto la mia e questa cosa la mandava fuori di testa. Impazziva, come si è visto!”.

La giovane classe 1985, dopo un breve flirt con Jeremias, il fratello di Belen Rodriguez, ha trovato l’amore con Giovanni Ferrero a cui è legata dal 2018 e dalla cui relazione è nato nel 2020 il piccolo Francesco Leone Maria. La coppia oggi convive a Torino, dove Rossella è responsabile marketing di un’azienda del settore della moda.