Vanessa Incontrada e i capelli sconvolti, cosa è successo alla bella spagnola? VIDEO

Vanessa Incontrada è in viaggio verso Verona e ha condiviso nelle sue Ig Stories delle clip video in cui appare con i capelli arruffati

La conduttrice di origini spagnole Vanessa Incontrada è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo che non vede l’ora che arrivi il suo ritorno proprio sul piccolo schermo. La novità di quest’anno per tutti i fan della nativa di Barcellona è che sarà la nuova conduttrice di “Striscia la Notizia” insieme all’attore napoletano Alessandro Siani.

Sarà di sicuro ancora più divertente il tg satirico di Antonio Ricci con questa coppia di presentatori, che d’altronde sono anche attori.

Vanessa Incontrada, il video con i capelli arruffati

Come si può vedere dal video qui sopra la bella spagnola è in auto e sta partendo da Milano per andare a Verona ai “Seat Music Awards” che come sempre condurrà insieme a Carlo Conti, con cui li presenta già dall’estate del 2012. Si svolgono alla mitica Arena, scenario di tantissimi concerti di artisti italiani e internazionali.

La due serate vedrà nel corso delle puntate l’omaggio a Raffaella Carrà, Stefano D’Orazio e Gino Strada. Ci sarà poi un altro appuntamento che andrà in onda domenica 12 settembre alle 16:30 sempre su Rai 1: il cantante Nek sarà il presentatore dei “Seat Music Awards Disco Estate“.

In questa clip spiega che è stata dal parrucchiere e ha ancora le forcine nei capelli. A quanto pare la bella Vanessa vuole presentare lo show musicale con la chioma bella riccia. Si dimostra molto simpatica e autoironica anche su Instagram oltre che sul piccolo schermo.

Anche al cinema però è spesso spassosa e sempre affascinante e bellissima. L’ultimo film che la vede tra i protagonisti è di quest’anno: “Ostaggi” per la regia di Eleonora Ivone.

In televisione non è solo conduttrice, come artista a tutto tondo infatti recita anche in diverse serie tv e fiction di successo come “Non dirlo al mio capo” e “Come una madre“, miniserie dell’anno scorso di Andrea Porporati.