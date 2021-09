Ambra Angiolini, il nude alla scoperta del sex-appeal d’Autunno 2021

Nuovamente protagonista de “Le Fate Ignoranti”, Ambra Angiolini, torna sul Red Carpet per sfoggiare un irresistibile sex-appeal d’Autunno.

Affidandosi completamente allo spirito creativo di Ferzan Ozpetek, a ben vent’anni di distanza dall’amato appuntamento d’esordio con “Le Fate Ignoranti” sul grande schermo, questa volta Ambra Angiolini diverrà protagonista, oltre che dell’inedito “Freaks Out” realizzato dal regista Gabriele Mainetti, soprattutto della nuova tendenza alla moda di questo autunno 2021.

L’attrice romana, presentatasi nel corso della passata serata, 8 settembre, sul red carpet della 78esima “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica”, ha scelto di indossare per l’occasione un succinto abito dal tessuto assai velato e particolareggiante. Il quale non può ora che rivelarsi adatto ad esaudire, come un’impeccabile promessa d’eleganza e sensualità, l’inizio dell’imminente stagione autunnale.

Leggi anche —>>> Britney Spears, capitolo chiuso sulla tutela legale? La sorprendente decisione del padre

Ambra Angiolini, il nude alla scoperta del sex-appeal autunnale 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Chiara Ugolini, ancora mistero sulle cause della morte. Il risultato dell’autopsia

“Merletti che passione“, è questo l’incipit dalle corde “nude” e delicate che ha accompagnato quest’anno l’attrice alla Biennale di Venezia. La scelta di un tubino in pizzo avrà la migliore. Con un’appena accennata scollatura a cuore e firmato dalla casa di moda fiorentina Ermanno Scervino, si presenterà come un vero must da cui poter prendere ispirazione per i mesi a venire.

Per quel che riguarda invece la collezione di gioielli sfoggiata, in accompagnamento al suo abito in pizzo, sarà quella curata nei minimi dettagli, come sancisce la sua storia, dal noto atelier di Valenza specializzato in creazioni di lusso, Pasquale Bruni. Nessun sostentamento perciò, ma tanta classe, per Ambra. La quale sarà immensamente premiata per il suo stile dalla semplicità travolgente. Come acconciatura preferirà infatti un tipico chignon da ballerina. E in aggiunta una frangetta scalata, volta a sottolineare il suo emozionante sguardo.

Dunque, in conclusione, mentre si continua ad attendere che il remake della pellicola cult anni 2000 del regista turco, trasformata or ora in serie televisiva, possa uscire finalmente allo scoperto su “Star“, ci si prepara a godere della nuova pellicola in cui Ambra, già in impeccabile veste autunnale, potrà lusingare i suoi telespettatori.