Aurora Ramazzotti e Goffredo: una FOTO nella notte rivela tutta la verità: “E siamo…”

Secondo alcuni recenti rumors Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono al capolinea della loro storia d’amore: una foto stanotte ha chiarito tutta la storia che li vede protagonisti

I rumors e non solo vorrebbero che Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si siano lasciati dopo quattro anni bellissimi insieme. Secondo il settimanale “Chi” infatti la coppia sarebbe scoppiata dato il silenzio sui social network da parte di entrambi. Non ci sarebbero foto che li ritraggono insieme ultimamente.

Tuttavia l’ultimo scatto, almeno su Instagram, risale a tre settimane fa quando erano insieme in vacanza a Santorini in Grecia. Inoltre c’è un commento di Goffredo proprio sotto a una foto di Aurora che recita “Il mio angelo” con tanto di cuore rosso per sottolineare l’amore che li legherebbe ancora.

Stanotte la influencer ha condiviso nelle proprie Ig Stories un’immagine che chiarirebbe tutto…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la foto che svela la verità

