“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci è scatenata: gran colpo e dispetto a Maria De Filippi

Milly Carlucci sembra essere riuscita nell’intento di averla nel cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle”: di chi si tratta

Continuano i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle che partirà il prossimo 16 ottobre. Al timone Milly Carlucci, padrona del sabato sera di Rai 1, che negli ultimi mesi è stata protagonista di un botta e risposta a distanza con il ballerino e coreografo Raimondo Todaro. Personaggio di spicco del talent, quest’ultimo ha deciso di abbandonare il programma dopo sedici anni. A offrirgli una nuova posizione è stata la concorrenza: sembrerebbero in atto le trattative che lo vedrebbero debuttare come professore nella nuova edizione di Amici. Chi viene e chi va, dal canto suo Milly Carlucci pare essersi aggiudicata una vecchia conoscenza della De Filippi.

Chi farà parte del cast di “Ballando”: l’indiscrezione che scotta

Se Raimondo Todaro sembra essere passato da Ballando con le stelle ad Amici, chi pare salterà dal talent di Canale 5 a quello di Rai 1 è un’artista che Milly Carlucci sta inseguendo da diverso tempo.

Si tratta di Arisa che secondo indiscrezioni sarebbe in trattativa per partecipare alla nuova edizione del programma. La cantante era stata inizialmente riconfermata per il secondo anno consecutivo come insegnante nella scuola di Maria De Filippi, ma un mancato accordo ha fatto saltare all’ultimo la sua collaborazione.

Il pubblico è rimasto piuttosto sorpreso da questo cambio di rotta improvviso, domandandosi cosa sia accaduto davvero dietro le quinte. Quello che è certo è che la padrona di Ballando non ha perso tempo e ha cercato subito di mettersi in contatto con la cantante.

Il talento straordinario di Arisa è noto a tutti e Milly Carlucci ha avuto modo di metterla alla prova nel 2020 quando partecipò a Il Cantante Mascherato. Questa volta l’artista potrebbe cimentarsi nella categoria ballo e confrontarsi con sfide inedite, compresa quella di dover fare i conti con la concorrenza di Canale 5.

Arisa sarà a tutti gli effetti una concorrente di Ballando con le stelle? La risposta a tutte le domande nelle prossime settimane, quando sarà annunciato ufficialmente il cast della nuova edizione del talent.