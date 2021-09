Barbara D’Urso incanta ancora sui social network: la napoletana indossa un vestito magnifico dotato di uno spacco straordinario.

Barbara D’Urso sta vivendo una seconda giovinezza: a 64 anni suonati, la conduttrice è ancora una donna meravigliosa e il suo fisico non presenta alcun segno del passare del tempo. La nativa di Napoli, sicuramente delusa dal comportamento di Mediaset che ha deciso di cancellare il suo programma domenicale a favore di uno show condotto da Anna Tatangelo, continua comunque a postare scatti super sui social network.

Instagram è il suo terreno fertile: ogni giorno, tra stories piccanti e fotografie da urlo, la classe 1957 mette in mostra il suo corpo e le sue forme bollenti. Qualche istante fa, Carmelita ha messo in rete un post decisamente intrigante. In occasione del salone del mobile, la napoletana ha scelto di sfoderare un outfit illegale.

Barbara D’Urso, vestito strepitoso: spacco illegale e che gambe

Barbara, nell’ultimo scatto che ha pubblicato in rete, indossa un vestito strepitoso. Lo spacco è da mozzafiato e scopre totalmente le sue gambe favolose. La D’Urso è una bomba e i suoi scatti ottengono sempre grandi consensi. La 64enne indossa un vestitino dotato di uno spacco da brividi: le sue gambe sono totalmente scoperte e mandano in orbita i followers.

“Random”, ha scritto nella didascalia riferendosi al fatto di aver realizzato fotografie a caso. Il post ha raccolto quasi 8mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Donna che tutti ammirano“, ha scritto un utente. In realtà, Barbara ha un grandissimo numero di haters che sono sempre pronti ad utilizzare parole molto forti e un linguaggio colorito per offenderla.

Nonostante un momento poco felice dal punto di vista professionale, Carmelita ha trascorso un’estate da sogno. Con i suoi costumi esplosivi, la nativa di Napoli ha piazzato spesso in primissimo piano il suo décolleté atomico.