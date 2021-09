Beautiful, anticipazioni 9 settembre: dopo aver litigato con Brooke, Ridge si sfoga con la figlia Steffy.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge litigare per via di Bill e Shauna. Il Forrester ha sentito la Logan dire a Bill Spencer che lo ama ancora, mentre il Forrester ha sposato la Fulton mentre a Las Vegas. Adesso che tra i due le cose si sono rovinate, Quinn è convinta che Ridge riuscirà a dare una possibilità a Shauna. La Fuller ne ha parlato con Bill, suggerendole di non gettare la spugna con Brooke. Peccato che la loro conversazione sia stata ascoltata da Katie, la quale è sempre più convinta di non voler perdonare il marito.

Beautiful, anticipazioni 9 settembre: Liam è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Donna e Brooke scopriranno che Katie non vuole più avere nulla a che fare con Bill. A dirglielo sarà lo Spencer stesso, combattuto tra i suoi sentimenti per Brooke ed il passato che ancora lo lega a Katie. Nel frattempo Shauna, Quinn e Flo discuteranno degli ultimi avvenimenti. Le tre sono convinte che la storia tra Brooke e Ridge sia ormai giunta al capolinea.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge andrà a trovare Steffy e le racconterà tutto ciò che è successo con Brooke. Il Forrester ammetterà di provare una certa attrazione per Shauna e di essere tentato di darle una possibilità. Steffy, tuttavia, difenderà Brooke, sostenendo che la Logan lo ami più di quanto lui creda.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, giovedì 9 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.