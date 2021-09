Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il retroscena di un doloroso addio

La relazione tra la showgirl e il padre della piccola Luna Marì va a gonfie vele ma impossibile non tornare con il pensiero al suo primo grande amore.

Il ritorno sulle scene del jet set per la modella argentina è stato col botto. Belen Rodriguez dopo la nascita della piccola Luna Marì si è rimessa in forma con grande facilità e in tempi record tanto che ieri, durante il primo shooting milanese, ha dato sfoggio di una silhouette davvero mozzafiato.

La neo mamma ha inoltre dato vita ad una collaborazione interessante con il brand Diego dalla Palma per una linea di make up creata appositamente su di lei. Belen nelle nuove foto si mostra più carica di prima, supportata anche dall’amore costante del compagno Antonino Spinalbese che si mostra un padre premuroso attento a lei e alla piccola.

Sono in molti, però, vedendo queste immagini a tornare con il pensiero al primo amore della showgirl. Come mai è finito l’idillio con Stefano De Martino? La questione dopo mesi sembra essere stata svelata.

Belen Rodriguez e la lite furiosa con Stefano De Martino, tutta la verità

La rottura definitiva tra Belen e l’ex ballerino è avvenuta nella primavera 2020 pare dopo una lite furiosa tra i due, come ha svelato il settimanale Oggi. In passato sono state molte le voci relative un possibile tradimento da parte di lui, aspetto mai del tutto confermato o smentito dai diretti interessati.

Stando invece alla ricostruzione fatta dal settimanale, la coppia sarebbe esplosa durante il primo lockdown, a causa della convivenza forzata che ha obbligato tutti a restare in casa per limitare il diffondersi del virus. Nelle pagine della rivista si leggeva: “Il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga, né bolle di intimità per aggiustare e cicatrizzare le liti“.

Una bomba a orologeria che ha intaccato dall’interno i due e ne ha leso la stabilità emotiva fino allo scoppio definitivo che ne ha portato alla rottura.

“L’apice – si leggeva ancora – è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia”. Una lite così accesa che ha portato poi De Martino ad abbandonare la loro casa e far ritorno nella sua Napoli. Tutti il resto è storia conosciuta.