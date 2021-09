“Che bonazza”, Miryea Stabile una sirena in riva al mare. Il posteriore fa strage di likes – FOTO

Miryea Stabile, nel suo ultimo post, sembra una sirena in riva al mare: il suo posteriore mozzafiato fa il record di likes

Il suo percorso all’interno dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico di Canale Cinque. Miryea, che anni fa era salita alla ribalta per via delle sue indiscusse doti fisiche, partecipando al programma di Enrico Papi “La Pupa e il Secchione“, in Honduras ha dato prova del suo coraggio e della sua inesauribile forza di volontà. L’esperienza sull’isola, come da lei più volte ribadito, l’ha messa a dura prova non solo dal punto di vista mentale, ma anche fisico. Ciò nonostante, nei post che appaiono sul suo profilo Instagram la modella è più sensuale e travolgente che mai.

NON PERDERTI ANCHE —> “Toglilo”, Guendalina Tavassi, l’asciugamano copre a malapena le nudità: la proposta bollente di un fan – FOTO

Miryea Stabile una sirena in riva al mare. Il posteriore fa strage di likes – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

NON PERDERTI ANCHE —> “Spaziale”. Sara Croce: dalla croisette di Cannes al red carpet di Venezia. Influencer che strizza l’occhio al cinema – FOTO

Non si è rivelata affatto semplice l’esperienza a “L’Isola dei Famosi” per la bellissima Miryea Stabile. L’ex pupa, proprio di recente, ha ammesso di non aver ancora superato alcune problematiche fisiche insorte a seguito dell’avventura in Honduras. “Non sono ancora guarita del tutto” – ha spiegato la modella ai fan, in riferimento alle punture dei mosquitos – “Ci vorrà un anno per far sì che la cute torni come prima“. I numerosissimi utenti che la seguono, osservando i suoi scatti, non potrebbero tuttavia trovarla più in forma di così.

Nell’ultimo scatto, la Stabile sembra una sirena in riva al mare. Distesa sulla sabbia, Miryea sorride per i suoi followers e sfoggia un bikini azzurro che mette in evidenza il suo fisico perfetto. Il posteriore dell’ex naufraga, valorizzato dalla posa, si staglia di fronte all’obiettivo e guadagna il boom di consensi.

“Che bonazza“, ha scritto un utente, incapace di contenere i propri apprezzamenti. Attualmente, la modella ha già ottenuto quasi 7mila likes, ma nelle prossime ore la cifra non potrà che salire.