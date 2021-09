La meravigliosa ex modella italiana Caterina Balivo ha pubblicato alcune foto scattate in un giardino a Bologna: troppa bellezza in un solo post!

La splendida quarantunenne italiana ha dato la buonanotte ai fan con un post che non gli farà chiudere occhio: che meraviglia!

Il post si compone di tre immagini, in cui Caterina indossa un completino variopinto, un giacchetto di jeans, una borsetta lilla portata a tracolla ed un paio di scarpe col tacco nere.

Nella didascalia la Balivo ha scritto: “Persa nel centro di Bologna in questo giardino bellissimo. Grazie alla famiglia Bergamaschi!”. E ancora: “Presto voglio conoscere la vostra azienda green, da sempre nel cuore di Lodi”.

Ecco, dunque, le foto che hanno causato il boom di utenti connessi su Instagram: mai visto nulla di più bello!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “A volte bisogna farlo…”, Caterina Balivo gambe e piedi meravigliosi, curve esplosive dal costume: tutti fermi lì con lo sguardo… FOTO

Caterina Balivo, bellezza folgorante: non mancano i commenti di… – FOTO

Se vuoi vedere l’ultimo post della presentatrice Caterina Balivo clicca successivo