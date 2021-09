“Principesse glam”, Cecilia Capriotti emozionata insieme alla sua piccola “eroina”: un giorno indimenticabile – FOTO

L’attrice, Cecilia Capriotti fa commuovere tutti i suoi followers di Instagram con uno scatto glamour in compagnia di una persona speciale.

E’ un giorno meraviglioso per Cecilia Capriotti, l’attrice dalla sensualità e una bellezza disarmante. Negli ultimi mesi, l’artista in questione ha “sfamato” gli sguardi dei propri appassionati, deliziandoli con scatti super glamour.

Innegabile anche in occasione del primo giorno di scuola, la sua mise ed eleganza, caratteristiche sin dai tempi di “Miss Italia 2000”, concorso al termine del quale si è classificata quarta.

L’occasione sul web è di quelle da immortalare nel “libro dei ricordi”, in quanto corrispondono alla prima esperienza didattica della figlia, Maria Isabel. Nella foto poco prima il suono della campanella, mamma e figlia si tengono mano per mano e sfoggiano un sorriso che mette in chiarissima evidenza una somiglianza unica.

Tra i commenti nel post in evidenza sul profilo della Capriotti spiccano diversi pareri di personaggi social, da Justine Mattera e Jo Squillo.

Un vero e proprio “capolavoro d’arte” che oltre ai parametri estetici mette in evidenza la statura slanciata e la compostezza dei protagonisti dello scatto

