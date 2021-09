“Come sei tanta”. Miss Claudia Ruggeri: il top bianco è esplosivo. Forme burrose e fascino disarmante – FOTO

Claudia Ruggeri. La showgirl, famosa per la sua partecipazione al programma “Avanti un altro!”, mostra su Instagram le foto della sua trasferta in montagna: uno spettacolo per gli occhi

Il successo del quiz preserale “Avanti un altro!” ha decretato la messa in onda di un’ulteriore stagione che vedrà la luce nei prossimi mesi autunnali. Ritroveremo l’arguta ironia del conduttore, Paolo Bonolis, la simpatia travolgente della sua fedele spalla, Luca Laurenti, e l’avveneza senza pari delle figuranti che si sono avvicendate puntata dopo puntata.

Tra queste, indubbiamente, spicca Claudia Ruggeri, nota principalmente per essere la cognata del mattatore televisivo. La romana, classe 1983, è infatti sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, prossima opinionista del “Grande Fratello Vip 6” e moglie proprio di Bonolis.

LEGGI ANCHE>>>“Sei unica e profonda”, Marina La Rosa mostra gambe e piedi favolosi: panorama mozzafiato – FOTO

Claudia Ruggeri: il traguardo più difficile è prossimo all’arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Mari e monti: durante quest’estate 2021 Claudia Ruggeri non si è fatta mancare proprio nulla. La prima parte delle sua vacanze l’ha trascorsa piacevolmente tra i freschi flutti del mare pugliese e i panorami mozziato della regione “tacco” dello stivale italiano.

La showgirl si trova adesso ad ammirare bellezze naturali di aspetto completamente differente: le suggestive montagne di Cortina D’Ampezzo fanno da sfondo alle foto rilasciate su Instagram. L’ultimo scatto condiviso con i suoi 1,2 milioni di follower la vede in un caldo completino bianco. Le temperature rimangono bollenti nonostante l’altura grazie alle forme generose che la Ruggeri mette in bella vista: un autentico spettacolo per gli occhi.

“Come si dice a Roma: come sei tanta” – commenta un utente, evidentemente sopraffatto dalla burrosità del lato A della romana, dalla sinuosità dei fianchi e dalla meraviglia del suo sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Daniele Bartocci eletto tra i migliori 30 talenti millennials d’Italia. L’intervista esclusiva a YesLife

Dalle Instagram Stories, però, è evidente che il momento che sta trascorrendo la Ruggeri non è di totale relax. La donna, infatti, si sta dividendo tra show business e studio “matto e disperatissimo” con l’obiettivo di raggiungere il traguardo della laurea in psicologia.

“Obiettivo professionale?” – le chiede qualcuno in direct. “Diventare psicologa e criminologa” – risponde lei senza esitazione. Lascerà il piccolo schermo? Tutto da scoprire.