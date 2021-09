Conference League: i norvegesi del Bodo Glimt, avversari della Roma

Il cammino dell’Europa Conference League per la Roma vedrà anche l’ostacolo Bodo Glimt, sfida valevole per la “terza” del Girone C.

Quest’anno la UEFA ha reso ancor più appetibile i campionati europei, con l’approvazione dell’Europa Conference League, la terza manifestazione occidentale sportiva dopo la “Uefa Europa League” e la “Champions League”.

La nuova Roma, targata Mourinho, forte del sesto piazzamento nella classifica finale della Serie A della scorsa stagione è la prima squadra italiana a prendervi parte.

L’urna dei sorteggi di Nyon hanno regalato a Zaniolo e compagni, tre squadre illustri, la cui storia ha tracciato un percorso importante e storico in tutte e tre le manifestazioni europee in vigore.

Il primo e secondo posto del Girone C di Conference sarà conteso da Zorya Luhansk, CSKA Sofia e Bodo Glimt. Impegni certamente alla portata per gli uomini dello “Special One”. Avversari abbordabili, ma che allo stesso tempo potrebbero nascondere qualche insidia di troppo, in particolar modo, in trasferta

Conference League: alla scoperta del Bodo Glimt, primo ostacolo per la Roma

L’Europa Conference League prenderà il “via” per la nuova Roma, targata Mourinho a partire dal giorno 16 Settembre, quando Abraham e compagni riceveranno il CKSA Sofia allo stadio “Olimpico”.

Una manifestazione certamente alla portata per i giallorossi, forte di una rosa all’altezza delle aspettative. Condita dagli arrivi dell’ex attaccante del Chelsea, dal portiere Rui Patricio e dal pieno recupero di Zaniolo sulla trequarti.

Insomma innesti importanti che potrebbero avere ragione anche il giorno 21 Ottobre 2021, quando i norvegesi del Bodo Glimt proveranno a mettergli i “bastoni tra le ruote”, sul cammino della finale di Tirana.

Per i capitolini, la trasferta di Bodo rappresenta l’ostacolo più insidioso in termini di distanza chilometrica, ben 3.700 km. Un tifo raccolto e caloroso potrebbe mettere in difficoltà la manovra dei gladiatori di Mourinho. Che dovranno impiegare il massimo dello sforzo per eludere qualsiasi insidia legata al “fattore campo” e alle “condizioni meteo”, su tutte.

Il Bodo Glimt proprio un anno fa ha affrontato il Milan nella sfida da dentro/fuori valevole per ai playoff per l’accesso ai gironi dell’Europa League. La compagine norvegese ben figurò nel doppio confronto con i rossoneri, mettendo in campo tenacia e cattiveria agonistica, senza però riuscire a raggiungere l’obiettivo per l’enorme differenza di qualità.

La temibilità degli avversari dunque non dovrebbe essere un “grattacapo” per Mourinho e la sua carovana. I “vichinghi” gialloneri inoltre vantano di una storia non di certo temibile per gli avversari che l’andranno ad affrontare.

In patria norvegese la squadra del tecnico Kjetil Knutsen ha vinto un solo campionato e due coppe nazionali. Ad oggi guida la sua “carovana” al primo posto in classifica a 34 punti, ad una lunghezza di distanza dal più blasonato, Molde.