Costanza Caracciolo accende la fantasia dei followers con un video da brividi: la canotta scopre tutto e il décolleté lascia a bocca aperta gli ammiratori.

Continua il momento magico di Costanza Caracciolo: l’ex Velina sta sbaragliando sempre di più la concorrenza sui social network pubblicando scatti vietati ai deboli di cuore. Il suo fisico è mostruoso e le sue forme mandano in visibilio gli utenti del web. La 31enne, qualche giorno fa, ha svelato di aver provato emozioni incredibili legate al primo giorno di scuola della sua prima figlia.

Il suo profilo continua ad attirare gli occhi indiscreti dei seguaci che la seguono fin quando faceva stacchetti da infarto sul bancone storico di ‘Striscia la Notizia’. Al momento il suo account vanta 1,3 milioni di followers. Qualche minuto fa, tra le sue stories, è apparso un filmato da crepacuore.

Costanza Caracciolo, la canotta scopre tutto in strada: che décolleté

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei un quadro” Claudia Ruggeri una sirena in acqua: bomba seducente – FOTO

Qualche minuto fa, tra le stories di Costanza, è apparso un video in cui la showgirl sta camminando in strada. La 31enne ha deciso di indossare una canotta sbalorditiva che non riesce a contenere il suo décolleté esagerato. La siciliana attraversa le strisce pedonali con sensualità.

“Ed eccola qui… Costanza“, esclama il marito Bobo Vieri con una voce quasi divertita. L’ex bomber dell’Inter (tra le altre) sa benissimo di avere una moglie estremamente bella e sexy. La Caracciolo, in settimana, ha deciso di rispondere agli attacchi degli haters. Un utente aveva scritto un commento alquanto cattivo, paragonando Vieri e Costanza ad un nonno ed una nipote. “Commento banale”, scrisse spazientita la modella. Qualche giorno fa, l’ex Velina aveva già deliziato il palato fine dei suoi ammiratori indossando una canotta che lo stesso non riusciva a coprire praticamente niente. Il corpo mostruoso della siciliana può tranquillamente essere paragonato ad un’opera d’arte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Britney Spears, capitolo chiuso sulla tutela legale? La sorprendente decisione del padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Costy, qualche istante fa, ha dato la buonanotte ai suoi followers condividendo uno scatto delizioso: anche prima di andare a letto, la 31enne sfodera una scollatura atomica.