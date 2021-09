Donna trovata morta nei pressi di un corso d’acqua: indagini in corso

Una donna, di cui non si conoscono le generalità, è stata trovata morta nella serata di ieri a Regona, frazione di Pizzighettone, in provincia di Cremona.

Dramma a Regona, frazione di Pizzighettone (Cremona) dove ieri sera un’anziana donna è stata trovata priva di vita sotto un ponte del Serio Morto. La donna, di cui non si conoscono l’identità, era scomparsa dalla sera prima, circostanza che ha fatto scattare la macchina delle ricerche. Le squadre, mentre perlustravano la zona, ha rinvenuto il cadavere della donna. Ora bisognerà stabilire quali siano le cause del decesso e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Cremona, anziana donna trovata morta sotto un ponte del Serio Morto: era scomparsa da 24 ore

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un’anziana donna scomparsa da martedì sera. Il suo corpo è stato trovato nella serata di ieri, mercoledì 8 settembre, a Regona, frazione del comune di Pizzighettone, in provincia di Cremona.

Stando a quanto riportano fonti locali e la redazione del quotidiano Il Giorno, la donna, di cui non sono state rese note le generalità, si era allontanata da casa martedì sera, forse per fare una passeggiata, ma non ha più fatto rientro nella sua abitazione. Scattato l’allarme, sono partite le ricerche a cui hanno preso parte vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile Anai di San Bassano. Impegnati anche i cani cinofili ed un elicottero che hanno perlustrato tutta la zona sino a ieri sera, quando i soccorritori hanno ritrovato il corpo ormai senza vita dell’anziana.

Leggi anche —> Scontro tra due auto sulla ex provinciale: ragazzo muore nel giorno del suo compleanno

Il cadavere, scrivono i colleghi de Il Giorno, giaceva sotto un ponte del Serio Morto, corso d’acqua che attraverso la provincia di Cremona e passa da Regona.

Leggi anche —> Si accascia mentre cena al ristorante: uomo muore davanti alla moglie

I carabinieri, che già si trovavano sul posto impegnati nelle ricerche, hanno fatto scattare le indagini per ricostruire quanto accaduto alla donna e risalire alle cause del decesso, ancora del tutto da chiarire.