Cristiana Capotondi è da poco arrivata al Lido di Venezia e su Instagram spunta una foto che sta già facendo il giro del web

Venezia78 è iniziato e sta facendo parlare molto il pubblico internazionale che è molto curioso di scoprire i look degli ospiti che ogni anno perdono occasione di sorprendere gli spettatori.

Tra i presenti all’evento c’è anche Cristiana Capotondi, l’attrice romana molto seguita sui social e con una carriera avviata da tempo.

Ha lavorato a fianco di Massimo Boldi, Nicolas Vaporidis, Stefano Accorsi ed è stata la protagonista di vari film come Nome di donna, Come tu mi vuoi e tanti altri ancora.

Venezia 78, l’arrivo di Cristiana Capotondi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Secondo quanto è stato pubblicato sui social dall’attrice, Cristiana Capotondi è a Venezia da qualche giorno e del Red Carpet non ci sono tracce.

L’artista ha fatto il suo ingresso al Lido dove ha sfoggiato uno spezzato: una gonna plissettata beige e viola e una canotta dello stesso colore.

La seconda foto pubblicata è quella che la ritrae insieme ad altre due persone, amiche e colleghe, che stanno vivendo con lei il grande evento. Sembra il trio delle meraviglie, sorridente e felice di essere lì.

Per questo scatto la Capotondi ha cambiato look, non si vede bene cosa indossa ma a quanto pare si tratta di una camicia e i capelli sono sciolti.

“The girls are alright” Scrive sotto al post che ha già conquistato più di quattromila like e tanti commenti, tra questi qualcuno ha affermato: “Bellissimo scatto e la naturalezza e la semplicità di voi luminose dentro”.

La Capotondi è stata presente anche all’inaugurazione del restauro del Ponte di Rialto, dove ha posato insieme al sindaco di Venezia, Andrea Bocelli e altri personaggi. Per l’attrice il Festival del cinema è ormai casa, visto che quasi ogni anno vi torna.