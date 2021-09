Diletta Leotta ama tantissimo lo sport: questa sera la siciliana ha giocato a paddle con gli amici, indossando una tutina da urlo.

Diletta Leotta, tra innumerevoli viaggi, lavori al computer e giornalismo, trova anche il tempo di curare al meglio la sua pagina Instagram. La nativa di Catania, con la bellezza che la contraddistingue, lascia sempre di stucco la sua platea di seguaci. Gli scatti che la siciliana posta sul web sono da arresto cardiocircolatorio: le sue forme sono più uniche che rare e fanno sognare il pubblico maschile.

Diletta ama tantissimo lo sport: la neo 30enne pratica corsa, lavora per il mondo del calcio e gioca anche a paddle. Poco fa, infatti, la Leotta ha postato una foto in cui indossa una tutina da urlo: la conduttrice è pronta per battagliare in un set.

Diletta Leotta, tutina esagerata: che fisico!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Fialdini, l’annuncio manda in visibilio i fan: da non credere – VIDEO

Diletta è andata a praticare lo sport del momento, il paddle, in compagnia di Umberto Chiaramonte, Junior Cally e Margherita Magrini. E’ incredibile la popolarità che ha raggiunto questa sport simile al tennis nel nostro paese. La giornalista, per l’occasione, ha deciso di indossare una tutina super stretta che mette in risalto le sue curve da fantascienza.

La struttura è davvero pazzesca e curata nei minimi dettagli. Nonostante non condivida un post dal 1° settembre, la conduttrice di Dazn è comunque attivissima e posta sul web usando le stories.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara, scoppia la giacca e anche il reggiseno: visione celestiale – FOTO

Stando alle ultime indiscrezioni, Diletta e Can si sono lasciati. Yaman è andato a Venezia per la 78esima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica e ha posato gli occhi e lo sguardo su Moran Atias. La showgirl israeliana è dotata di un corpo strepitoso e le sue curve sono decisamente intriganti.