“Fai battere il cuore”, Elisabetta Gregoraci, la COMPILATION sul red carpet è da standing ovation

Elisabetta Gregoraci, la compilation sul red carpet è da standing ovation. La showgirl è la più bella di tutta Venezia

L’arrivo di Elisabetta Gregoraci a Venezia era attesissimo dai numerosi fan della conduttrice, che quest’anno hanno potuto assistere ad una vera e propria rinascita da parte della showgirl calabrese. La partecipazione al “Grande Fratello Vip” le ha indubbiamente permesso di instaurare un rapporto autentico e sincero con i followers, che mai come in questi mesi si sono palesati tramite le piattaforme social. Di fronte all’ultima compilation postata dalla Gregoraci, gli utenti sono andati in escandescenza. Con indosso un abito azzurro da vera principessa, Elisabetta si è conquistata l’approvazione di tutto il pubblico.

