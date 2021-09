“Da restare esterrefatti”, Elisabetta Gregoraci la vera principessa è lei, sorriso da 1.898 K: meravigliosa – FOTO

Elisabetta Gregoraci diventa testimonial di una campagna pubblicitaria che mette in mostra lo stile e l’eleganza di una donna di classe.

L’ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha ammaliato tutti gli appassionati di Instagram con uno scatto davvero raggiante.

La vip di Soverato dimostra ancora una volta di avere diversi punti a suo favore, quando mette in discussione la sua bellezza. Un fascino che non conosce il senso del tempo e proprio per questo motivo omaggiata in tutte le occasioni in cui la vediamo protagonista.

Dal palcoscenico di “Battiti Live 2021” a “testimonial” della campagna pubblicitaria alla moda, di un’azienda di elettrodomestici, il passo è breve. “HaierItalia” offre al pubblico una vasta gamma di scelte per completare gli spazi vuoti in cucina e in altri ambienti della casa.

Persino la protagonista dello scatto è rimasta “esterrefatta“, proprio come i suoi followers, folgorati da una bellezza accattivante e allo stesso tempo sublime, condita da quel sorriso smagliante che colpisce fino al profondo del cuore

Elisabetta Gregoraci, testimonial alla moda dalla bellezza irraggiungibile: fantastica – FOTO

