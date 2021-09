Elodie la fa vedere a tutti: mai vista una cosa così bella – FOTO

Elodie. La cantante romana si appresta a fare una grande sorpresa ai suoi fan. Nell’attesa non smette di prepararsi: lavoro e preparazione per una professionista dirompente

Il 2021 è stato un anno decisamente importante per la cantante Elodie Di Patrizi. La giovane artista romana, classe 1990, ha già dimostrato ampiamente le sue doti canore. Venuta fuori dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ha scalato le classifiche nazionali pezzo dopo pezzo.

Gli ultimi mesi l’hanno vista anche nell’inedita veste di personaggio televisivo e presentatrice. Ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston durante una serata dell’ultimo Festival di Sanremo. Inoltre, ha partecipato nelle vesti di concorrente (e vincitrice) al programma di Prime Video “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, in compagnia della collega MYSS KETA.

LEGGI ANCHE -> “Wake me up when September ends”, la frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

Elodie: le sue storie su Instagram sono molto rivelatrici

Mancano alcune settimane all’inizio della trasmissione di informazione e intrattenimento di Italia 1 “Le Iene” e tra i nomi dei papabili nuovi conduttori è emerso anche quello di Elodie, fatto che la consacrerebbe definitivamente nel sua duplice veste di cantante e presentatrice televisiva.

Non solo, l’artista non si fa mancare nulla e, oltre alla musica e al piccolo schermo, non si tira indietro nemmeno di fronte all’universo del cinema. É stata scelta per ricoprire un ruolo nel nuovo film di Pippo Mezzapesa dal titolo “Ti mangio il cuore”. La pellicola toccherà temi molto impegnati, tratta dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla criminalità organizzata nel foggiano.

Elodie non dimentica le radici e il suo primo amore: il canto. Nelle sue Instagram Stories è possibile vedere i duri allenamenti a cui si sottopone e alle prove di danza in attesa del grande regalo che farà ai fan: il suo nuovo tour.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il Volo, i nuovi amori dei tre tenori: nomi inaspettati

Le performance seducenti prevedono anche l’utilizzo di abiti di scena impegnativi e calzature dal plateau e tacchi vertiginosi sui quali dovrà ballare che mostra a tutti sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Di seguito le prime tappe annunciate che partiranno nei prossimi mesi: 4 Novembre (Duel Beat – Pozzuoli), 9 Novembre (Viper Theatre – Firenze), 12 Novembre (Santeria Toscana . Milano), 14 Novembre (Hiroshima Mon Amour – Torino). Già sold out la data dell’11 Novembre sempre a Milano e non ancor adiponibili i biglietti per Roma, 6 Novembre, al Teatro Centrale.