Per Emanuele Filiberto è tempo di crisi, infatti secondo i rumors il suo matrimonio con Clotilde Courau sarebbe in bilico. Spuntano nuove rivelazioni.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sono ai ferri corti? Secondo i rumors la coppia starebbe attraversando una profonda crisi.

Il loro amore è nato quando avevano appena 20 anni, grazie a un incontro avvenuto nell’ambito del Vip master di pentathlon, tramite Alberto di Monaco, loro amico in comune. Già dal primo sguardo Filippo si è innamorato perdutamente dell’attrice che tuttavia per un anno si è fatta corteggiare per poi iniziare una relazione con lui. Nonostante le loro origini molto differenti, in tutti questi anni il loro rapporto si è consolidato. Sposati dal 25 settembre del 2002 a Roma, hanno dato luce alle due splendide Vittoria e Luisa con cui vivono a Monte Carlo.

Il nido d’amore costruito dal Savoia e dall’attrice francese sembra essere tuttavia minacciato da tensioni. Spuntano nuove rivelazioni sul loro attuale rapporto.

Emanuele Filiberto, la crisi con Clotilde Courau: nuove rivelazione

A fare chiarezza sull’attuale rapporto tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau è stata l’attrice stessa. Nell’ambito di un’intervista a Oggi si è aperta raccontando come si stanno evolvendo le cose con il marito.

“Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta”, le parole di Courau.

Di seguito ha poi aggiunto come ami il marito e come per lei l’amore sia un continuo confrontarsi. Un commento rincuorante dal quale si evince come nonostante le difficoltà il loro rapporto continui.

Silenzio stampa intanto da parte di Emanuele, estremamente riservato in merito alla sue questioni di cuore. Nessuna conferma o smentita sulla possibile crisi con la moglie.

Tuttavia le parole dell’attrice francese hanno comunque tranquillizzato i fan. Sembra che nonostante le diversità, la storica coppia rimanga unita.