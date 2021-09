“Quanto sei bona, Leonessa”, Emma Marrone, a letto solo maglietta e slip: devastante – FOTO

Emma Marrone sconvolge il giovedì dei fan con una coppia bollente di scatti: la posa sul letto è a dir poco esplosiva

Emma Marrone non riesce più a contenere l’emozione in vista della nuova edizione di “X Factor“. I nuovi appuntamenti del talent show verranno distribuiti a partire dal prossimo 16 settembre via Sky. Quest’anno, a tenere compagnia ai telespettatori non sarà la presenza rassicurante di Alessandro Cattelan, bensì un volto nuovo. Stiamo parlando di Ludovico Tersigni, l’attore che sostituirà lo storico conduttore del programma. Emma, impaziente di ricominciare questa avventura, continua ed emozionare i followers di Instagram con i suoi scatti da urlo. L’ultimo post, in particolare, ha scatenato le fantasie più proibite dei fan. Seduta sul letto, la Marrone è uno spettacolo senza precedenti.

Emma Marrone, a letto solo maglietta e slip: devastante – FOTO

