L’influencer Erica Piamonte ha condiviso una foto su instagram dove indossa un mini abito metallizzato ma è troppo scollato

Erica Piamonte è sensuale e bellissima in un mini abito argento metallizzato, però l’abito è troppo corto e appena si muove si vede tutto. Il decolleté è in vista e le gambe scoperte, i fan vanno in delirio. In molti commentano:“Quanto sei bona”, “Mozzafiato”, “Ho guardato la partita ma tu con queste foto mi distrai sempre”. La Piamonte ha chiesto ai followers se hanno guardato la partita degli Azzurri ieri per le qualificazioni mondiali.

LEGGI ANCHE>>>“Come sei tanta”. Miss Claudia Ruggeri: il top bianco è esplosivo. Forme burrose e fascino disarmante – FOTO

Erica Piamonte e i messaggi dolci dei suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> La modella di Victoria’s secret, Jasmine Tookes ha sposato il dirigente di Snapchat

La bella influencer Erica Piamonte è molto amata dai suoi followers, molti le scrivono in privato messaggi impensabili e lei li riposta rispondendo. Un utente le a scritto:“Oh sei la mia amante mettiamo le cose in chiaro” e ancora “Volevo chiederti se volevi diventare la mia fidanzata, ma se loro ti hanno chiesto di essere la loro amante non voglio essere cornuto”. Arrivano anche messaggi più lunghi e dolci:“Quanto sei bella Erica , oltre bella aggiungerei anche spontanea, solare, genuina e simpatica. Purtroppo vivo in Piemonte e dubito che tu verrai mai nelle mie zone, ma spero un giorno di incontrarti per caso, salutari scambiare due parole e farti i miei complimenti di persona”.

Al momento l’influencer vive a Firenze, lei è toscana ma per qualche tempo ha vissuto con il compagno Alessandro Di Cicco, è un fotografo e i due si erano conosciuti ad un party di Taylor Mega. La Piamonte aveva avuto un flirt anche con la Mega all’uscita della casa del Grande Fratello. La cosa però è durata poco. A quanto pare anche con Di Cicco la storia pare essere giunta al capolinea, ma l’influencer non ha mai rivelato i motivi che hanno portato alla rottura.

Non ne ha proprio parlato lasciando i fan in suspense con molte domande al riguardo ma nessuna risposta. Aveva solo dichiarato di essere in un periodo difficile e di sofferenza ma che piano piano stava guardando avanti con speranza e conforto. Al momento quindi è single la Piamonte. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.