Francesca Fialdini ha pubblicato un video in cui ha fatto un annuncio importantissimo: la conduttrice è visibilmente emozionata.

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più brave -e belle- dell’intero panorama della nostra televisione (e non solo, dal momento che lavora anche in radio). La nativa di Massa ha lavorato per un numero incredibile di programmi, tra cui segnaliamo ‘Unomattina’, ‘La vita in diretta’, ‘Da noi…a ruota libera’ e ‘Speciale Fame D’Amore’.

La Fialdini è particolarmente attiva anche sul fronte web: il suo profilo Instagram è seguitissimo e lei ama interagire con gli utenti postando sia scatti spaziali e pubblicando contenuti interessanti. Navigare nel profilo della conduttrice è davvero un’esperienza fantastica. Quest’oggi, la classe 1979 ha fatto un annuncio importante proprio tramite Instagram.

Francesca Fialdini, notizia incredibile: fan al settimo cielo

Il post condiviso poco fa da Francesca ha mandato i fan in visibilio. La conduttrice ha dato una notizia incredibile. “E’ appena arrivata una notizia bellissima, e quindi questo video e perché vi voglio comunicare quanto io sia straordinariamente felice per me e per i miei colleghi per uno dei miei programmi a cui tengo di più: ‘Fame d’amore‘”. La nativa di Massa è visibilmente emozionata e con voce rotta esclama queste parole.

Il programma di Rai 3 ha vinto il premio speciale Biagio Agnes 2021. La trasmissione tratta in particolare i disturbi alimentari. Tra risate, sorrisini e occhi ludici, la 41enne fa emozionare anche i suoi followers. Tralasciando per un momento questa super notizia, va sottolineata la bellezza della classe 1971.

