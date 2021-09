Giulia De Lellis, l’influencer propone un outfit particolare che non tutti avrebbero gradito. Pioggia di critiche per la 25enne romana.

Giulia De Lellis, l’influencer 25enne come sempre tiene aggiornata i fans su tutto ciò che la riguarda. La giovane non ha mai nascosto nel corso degli anni le sue debolezze nonché i momenti più difficili della sua vita. Dal tradimento subito ne ha scritto un libro, – Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza – boom peraltro di vendite.

Insomma, tutto quello che tocca Giulia sembra diventi oro. Ma qual è il segreto del suo successo? Sicuramente questo dialogo continuo con i suoi sostenitori. I cinque milioni di followers attendono con ansia ogni nuovo contenuto, sia che si tratti di promozione che scatti di vita privata. Ma l’ultima foto ha creato sgomento, cos’è successo?

Leggi anche —>>> “Preziosa” per Benedetta Mazza: audace in bikini, l’estate non finisce mai – FOTO

Giulia De Lellis, i fans non ci stanno e sbottano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Potrebbe interessarti anche —>>> La casa di carta, l’annuncio inaspettato di Jaime Lorente

Un’ora fa la De Lellis ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono tra le vie di Milano proponendo un outfit che ha dato molto da parlare. I like sono quasi 130 mila quindi sicuramente sta riscuotendo successo, tra i tanti commenti infatti non mancano i riferimenti alla sua bellezza “Riesci ad essere stilosa anche in tuta”. Ma stavolta trovare dei pensieri lodevoli per l’ex gieffina è difficile, nel senso che le critiche hanno avuto la meglio.

Il web non gradisce le foto, viene fortemente criticata per l’abbinamento tuta beige e scarpe. La tuta è composta da felpa con cappuccio corta e pantalone a vita alta, comodissima e morbida. Meno gradite le scarpe, il web si aspettava delle classiche sneakers e invece no, la bella Giulia ha abbinato delle décolleté nere in pelle con punta chiusa e tallone scoperto, perfettamente autunnali. Tra i commenti si legge che le scarpe sono Chanel ma nonostante ciò sono state attaccate.

Sembrano quelle di mia nonna, qualcuno ammette. O ancora: “Le scarpe da vecchia nooo giulia” insomma, il web non è dalla sua parte. Cosa farà la nostra influencer, risponderà o manterrà il silenzio in attesa di un nuovo sorprendente outfit?