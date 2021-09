“Grande Fratello Vip”, i concorrenti più e meno pagati: i sorprendenti cachet

A distanza di pochi giorni dall’inizio del “Grande Fratello Vip” sono state diffuse le cifre di guadagno di alcuni concorrenti

Alfonso Signorini è pronto a riaccendere le luci sulla casa più spiata d’Italia che riaprirà lunedì 13 settembre. La sesta edizione del Grande Fratello Vip vedrà ventidue personaggi -più o meno noti- varcare la porta rossa e mettersi in gioco in uno dei reality più amati e odiati dal pubblico. Polemiche già in atto attorno alla scelta di alcuni personaggi e i primi botta e risposta a distanza tra alcuni concorrenti -che vedono coinvolte persino le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli– lasciano presagire un’edizione piuttosto infuocata.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci è scatenata: gran colpo e dispetto a Maria De Filippi

I cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip: chi riceverà più soldi

Non solo non ci cela più alcun mistero sul fatto che i concorrenti del reality di Canale 5 vengano pagati settimanalmente per la loro partecipazione, ma anche sulle cifre effettivamente guadagnate dai vip.

Da diversi anni vengono infatti rivelati i cachet dei personaggi che partecipano al Grande Fratello Vip, il più delle volte contrattati a seconda del livello di popolarità del concorrente. Più un personaggio è conosciuto -attirando così una maggiore fetta di pubblico- più sarà pagato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il retroscena di un doloroso addio

Il portale di finanza I love trading ha diffuso alcuni dati inerenti a una parte del cast, rendendo pubblici i nomi dei concorrenti più pagati. In questa sesta edizione i vip che guadagneranno maggiormente saranno il soprano e attrice Katia Ricciarelli e la modella, ex gieffina ed ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico. Entrambe riceveranno infatti 15 mila euro a settimana.

Quasi dimezzato il cachet a tutti gli altri: se alcuni nomi piuttosto conosciuti come Carmen Russo e Miriana Trevisan riceveranno infatti una cifra pari a 7 mila euro, lo stesso non si può dire per chi il pubblico fatica a riconoscere.

È il caso del giovane Tommaso Eletti, partecipante dell’ultima edizione di Temptation Island, o dell’imprenditore e modello Gianmaria Antinolfi, noto al pubblico per un breve flirt con Belen Rodriguez. A loro andranno 5 mila euro per ogni settimana che riusciranno a superare all’interno della casa.

LEGGI ANCHE -> “GF Vip”, è già guerra tra due donne del cast. “Ci scontreremo sicuramente”. I precedenti

Questi sono i cachet di una parte del cast ma bastano per avere riprova della consapevolezza che il programma possiede sui concorrenti scelti per questa nuova edizione.