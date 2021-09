Ludovica Valli torna a Milano in vesti incantevoli ricordando ai suoi fan quanto la trasparenza sia talvolta, nella vita, un requisito fondamentale.

Se c’è qualcuno che non lascia i puntini in sospeso questa è lei. Tornata con stile ed eleganza nel caro capoluogo lombardo, a soli tre giorni dalla sua sfilata sul Red Carpet a Venezia 78, la bellezza in tutto e per tutto acqua e sapone dell’influencer emiliana classe 1997, Ludovica Valli, continua a lasciar che si parli di lei. Mentre si propagano in rete i suoi preziosi consigli, quest’oggi, 9 settembre, è il turno di deliziosa ricetta dagli “ottimi”, ma semplici da raggiungere, risultati.

Nel mentre, però, la dolcissima mamma di Anastasia, nonché ex tronista di “Uomini e Donne“, ha appena sfoggiato un “incantevole” outfit che diverrà presto d’ispirazione per le sue ammiratrici, in quanto si rivela essere “già in mood autunnale“.

Ludovica Valli, osa di più: quando la trasparenza è fondamentale

