La bellissima Jasmine Tookes, top model e angelo di Victoria’s Secret ha sposato il dirigente di Snapchat Juan David Borrero

La seconda modella di Victoria’s Secret che sposa qualcuno che ha avuto una parte nel successo di Snapchat. Prima di lei infatti la magnifica Miranda Kerr, ex angelo di Victoria’s Secret ed ex moglie di Orlando Bloom ha sposato pochi anni fa il co-fondatore di Snapchat, Evan Spiegel. Ovviamente Juan David Borrero non è uno dei fondatori ma è uno dei dirigenti ad alto livello dell’app.

LEGGI ANCHE>>>Veronica Ferraro di fronte ad un monumento molto importante, chi è più bella? – FOTO

Il vestito su misura di Jasmine Tookes è da principessa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Tookes (@jastookes)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Beautiful”, anticipazioni puntata 9 settembre: Steffy difende Brooke

La modella Jasmine Tookes ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta con la sua entrata in chiesa indossando un abito da vera favola del noto stilista di alta moda Zuhair Murad. Un abito fatto su misura per lei. L’abito è componibile, nel senso che è fatto in due strati di cui uno può venir via quando la sposa non lo desidera più. Si tratta della gonna e lo strascico. L’abito realizzato interamente a mano in pizzo e tulle italiano. Un abito sofistica da principessa senza tempo, romantico e raffinato.

La modella ci teneva particolarmente all’abito, lo voleva proprio così tradizionale e principesco e lo stilista l’ha accontentata facendolo su misura per lei. Una vera opera d’arte di abito che supera addirittura l’Alexander McQueen che ha indossato Kate Middleton alle sue nozze con il principe William. La sopragonna in seta e tulle e il velo con i ricami a fiore in pizzo sono stati due dettagli che hanno colpito moltissimo. La modella è rimasta così tanto contenta del risultato che ha ammesso di volerlo esporre a casa sua per sempre. Un abito del genere è all’altezza di Lady D d’altronde. Il matrimonio si è tenuto nella chiesa di San Francisco a Quito, in Ecuador.

I festeggiamenti poi sono proseguiti in una location incredibile che ricorda un giardino segreto con fiori e rose tutto in bianco. All’esterno della chiesa poi c’era un enorme arco fatto di rose bianche che ricordava il matrimonio di Harry e Meghan in Inghilterra. Hanno voluto indubbiamente ottenere l’effetto di un matrimonio reale tra abito e decorazioni. Ci sono riusciti alla perfezione, è stato un sogno.