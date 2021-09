Jennifer Lawrence e la lieta notizia che nessuno si aspettava

La bravissima Jennifer Lawrence a sorpresa ha sfoggiato un pancino sospetto per le strade di New York, è incinta

Jennifer Lawrence aspetta un figlio dal marito Cooke Maroney, per la coppia si tratta del primo bebè in assoluto. Il suo portavoce ha confermato la lieta notizia, l’attrice hollywoodiana è incinta del gallerista. I due si sono conosciuti nel 2018 e 15 mesi dopo si sono sposati. Ora diventeranno genitori per la prima volta. L’attrice ha rivelato che prima di conoscere Maroney non pensava nemmeno al matrimonio. Ora è sposata e incinta, è proprio vero che quando trovi il vero amore cambiano tutti i piani.

LEGGI ANCHE>>>Rocio Munoz Morales incanta il festival di Venezia, il vestito lascia senza fiato – FOTO

Jennifer Lawrence futura mamma e donna in carriera

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Spaziale”. Sara Croce: dalla croisette di Cannes al red carpet di Venezia. Influencer che strizza l’occhio al cinema – FOTO

L’attrice premio oscar è in attesa del suo primo figlio e intanto esce su Netflix con un nuovo film kolossal del regista Adam McKay che ha vinto un Oscar per il film La grande scommessa. L’attrice recita al fianco di Leonardo Di Caprio in questo film la cui trama riguarda due astronomi che partono per un tour mediatico con l’intento di avvisare l’umanità che una cometa destinata a distruggere la terra si sta avvicinando. Nel cast altri big come Cate Blanchett, Meryl Streep e poi anche Timothée Chalamet e anche la cantante Ariana Grande.

Il film arriverà in streaming su Netflix il 24 dicembre. Il film arriva con un anno di ritardo, l’uscita era prevista infatti l’anno scorso ma a causa del covid c’è stato uno slittamento. Il film sarà disponibile anche in alcuni cinema selezionati. In queste ore è stato pubblicato il trailer del film che si chiama Don’t look up. Ci sono grandi aspettative per questo film, sia per la trama che affronta non solo un avvenimento rischioso per la terra ma le reazioni della politica e delle persone nei confronti di una situazione che minaccia i cittadini e la terra.

Ma è anche atteso e ricco di aspettative per il cast stellare che possiede. Inoltre il regista Adam McKay ha vinto un Oscar in passato quindi ci si aspetta molto. Due vittorie quindi per la Lawrence un figlio in arrivo e un nuovo film molto quotato. Due creature importanti per l’attrice di Hunger Games.