“Un po’ del mio lato intimo” Giusy Ferreri in lingerie infuoca il web – FOTO

Giusy Ferreri come non te l’aspetti. La cantante svela il suo lato intimo ed il web si infuoca: “Ma wow!”.

Giusy Ferreri, la splendida cantante dalla voce inimitabile – nonostante i numerosi tentativi – chiude in bellezza la stagione estiva. Certamente la sua hit, “Shimmy Shimmy” insieme al fortunato duo Takagi & Ketra – ha portato un tocco orientale e arabeggiante a questa estate 2021.

Protagonista all’evento musicale dell’estate organizzato da RTL102.5, la Ferreri riesce sempre a stupire. Doti canore ed anche una presenza scenica notevole; sin dagli esordi l’artista originaria di Palermo ha portato il suo calore sui palchi di tutta Italia. Molto seguita sui social, l’ultima foto della cantante ha suscitato non poche curiosità.

Giusy Ferreri mostra il suo lato intimo: web infuocato

“Ops, solo un po’ del mio lato intimo… la mia versione preferita di sempre” certamente non ci aspettavamo questo lato hot di Giusy Ferreri. La cantante ha infatti sorpreso tutti con questo scatto in lingerie. Total black, è composto da un bustier rigido con trasparenze lungo l’addome ed una culotte in raso. Insieme sembra quasi un body sottoveste, molto ad impatto.

I fans sono estasiati per la splendida visione: “Ma queste foto spettacolari?!😍 Ma questa tu meravigliosa?!😍 Sei tanto bella!!” o ancora “Ah però Giusy 😍 con questo lato nascosto sei bellissima, ❤️ma ovviamente anche tutti i lati che hai sono fantastici”. In effetti il risultato è notevole, la pelle chiara che spicca sulla lingerie. I capelli sono domati da una comoda acconciatura lungo la parte superiore della chioma. Un accessorio vistoso, l’orecchino color oro che conferisce un tocco di colore insieme alla parete gialla alle spalle.

I più attenti avranno notato dallo sfondo luminoso e dalla pianta che tiene in mano che questa foto risale alla hit della scorsa estata, “La Isla” in duetto con Elettra Lamborghini.

Una collaborazione che ha molto gradito la cantante, visto soprattutto il periodo post lockdown: “Dopo questi lunghi mesi é stato bellissimo poter passare del tempo con le persone che mi supportano da sempre, come donna e artista“ scriveva lo scorso anno.