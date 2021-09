“Tale madre, tale figlia”. Loredana Lecciso orgogliosa. Il red carpet di Jasmine incanta Venezia – FOTO

Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano Carrisi ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video simpatico della figlia Jasmine nel backstage della 78esima Mostra del Cinema di Venezia

Sono tante le coppie che hanno sfilato sul red carpet della 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia ma la più gettonata dall’interesse mediatico è quella formata da un celebre padre insieme alla figlia, stellina emergente del mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Albano Carrisi e la sua penultima genita, Jasmine, che sono approdati fianco a fianco alla kermesse. Il famoso cantante di Cellino San Marco sta patrocinando e spingendo con amore la carriera della 20enne. L’anno scorso sono apparsi insieme al programma di Rai Uno “The Voice Senior” nelle vesti di giudici. Per Jasmine è solo l’inizio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti e Goffredo: una FOTO nella notte rivela tutta la verità: “E siamo…”

Loredana Lecciso: un passo indietro per “l’altra donna” di Al Bano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Avrebbe potuto accompagnare lei Al Bano alla Mostra di Venezia, manifestazione tra le più prestigiose del cinema internazionale, eppure l’ex showgirl Loredana Lecciso ha preferito fare un passo indietro e lasciare i riflettori alla figlia Jasmine Carrisi.

La Lecciso ha sempre sostenuto la decisione della ragazza di voler entrare nel mondo dello spettacolo. Sovente, infatti, pubblica e sponsorizza con orgoglio sul proprio profilo Instagram ogni suo traguardo. Non poteva mancare, dunque, un tributo alla bellezza e alla simpatia di Jasmine con un post sul popolare social network, in cui viene rilasciato lo spezzone di un piccolo video in cui la 20enne gioca con l’obiettivo improvvisando un balletto con tanto di canzoncina in playback.

Tanti i commenti di plauso nei confronti della ragazza, in molti notano l’evidente somiglianza con la madre. “Tale madre, tale figlia” – si legge tra le varie tracce lasciate in bacheca. Tuttavia, è facile scorgere numerose frasi di biasimo, che sottolineano la facilità di fama raggiunta da Jasmine poiché “figlia di…”.

GUARDA QUI>>Emanuele Filiberto, la crisi con la moglie Clotilde: rivelazioni sorprendenti. Tutta la verità

La 20enne stessa è consapevole del peso che porta sulle spalle a causa del suo imponente cognome: “Da un lato ti porta sicuramente più pubblico” – ha detto – “Allo stesso tempo devo combattere con i pregiudizi della gente. Anche se poi me li lascio scivolare addosso e la prendo più come una sfida per dimostrare qualcosa”.

La giovane Carrisi ha già avviato una carriera musicale, discostandosi però dalle sonorità melodiche del famoso padre e avvicinandosi alla trap. Ha pubblicato l’anno scorso il suo primo singolo dal titolo “Ego”. Nel corso del 2021 ha replicato con ben due brani: “Calamite” e il più recente “Stikide”, in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K.