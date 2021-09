“Una favola amore”, Ludovica Pagani l’abito a tendina non risparmia le forme: eleganza e sensualità – FOTO

Ludovica Pagani accende il Red Carpet di Venezia con un abito da favola romantica: eleganze e forme in primo piano.

Il momento per la showgirl, Ludovica Pagani è davvero unico nel suo genere. Il personaggio in questione, amante indiscussa del “Calcio” ha ricalcato di nuovo le orme della sua passione primaria, ovvero la moda.

Naturalmente non poteva mancare all’appello della “Mostra del Cinema” di Venezia, qualche giorno fa, dove i fotografi erano pronti a scattare le immagini di maggior qualità al suo arrivo. L’ennesimo biglietto da visita per una donna che fa dell’eleganza e della sensualità, le sue armi vincenti.

L’abito violaceo e vellutato la fa sembrare una sirena d’acqua. I dettagli vertiginosi del vestito, tra cui le bretelline e la spaccatura laterale con tanto di nodo la incoronano “Regina di bellezza” a tutti gli effetti.

Sembra di assistere ad un “film romantico”, in cui Ludovica è la “Principessa” protagonista della fiaba, proprio come lei in persona, ormai entrata a pieno regime nel cuore di ciascuno dei suoi fan

Ludovica Pagani, “principessa da favola” di Venezia: che spettacolo – FOTO

