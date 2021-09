“Sei unica e profonda”, Marina La Rosa mostra gambe e piedi favolosi: panorama mozzafiato – FOTO

L’ex gieffina, Marina La Rosa si è resa protagonista di uno scatto rovente a prua della barca: piedi e gambe in bella vista: sontuosa.

Altro grande successo via social per la bella e intramontabile, Marina La Rosa. L’ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello non ne vuol sapere di tirare i remi in barca e ha già fatto intendere che sarà sempre lì, fino all’ultimo giorno di sole.

D’altronde per lei ogni giorno è sempre “luce”, grazie ai lineamenti pura, caratteristici di una bellezza intramontabile. Marina nelle ultime “battute” Instagram si è resa ancora una volta protagonista di uno scatto speciale a bordo della sua imbarcazione.

L’inquadratura con un panorama mozzafiato e favoloso sullo sfondo si confonde con la naturalezza e la brillantezza di piedi e gambe. Un colpo d’occhio da 1.019 K per i tantissimi appassionati di una bellezza che non sembra conoscere la misura del tempo

Marina La Rosa incanta il web con uno scatto perdifiato: favolosa dalla “cintola” in giù – FOTO

