“Matrimonio a prima vista”, Nicole Soria spettacolare e intrigante a cena con LUI. Fan increduli – FOTO

La bellissima ex concorrente del docureality due sere fa era a cena con un personaggio dello spettacolo la cui presenza ha fatto sorridere non pochi fan della giovane.

La rossa più provocante del programma di Discovery Plus (e Real Time) sta facendo impazzire la sua community social visto che nelle scorse settimane ha postato moltissime foto di lei al mare in giro tra l’Italia, la Spagna e la Grecia in visita ad amici lontani.

Una vacanza single ma mai sola quella di Nicole Soria che si è circondata delle persone che più le sono care per ricaricare le energie e riprendere poi con la sua attività lavorativa.

Fascino da vendere e una seduzione innata, ma mani ostentata, che la rende un vero esempio di stile e classe per moltissime giovani che la seguono. Hanno creato però non poca curiosità le stories Instagram che ha condiviso due sere fa in occasione di una cena milanese davvero speciale.

Nicole Soria fa sognare, accanto ad un personaggio molto noto della tv è un incanto

