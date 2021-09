“Abito stupendo come te” Natalia Paragoni, il suo look a Venezia – FOTO

La strepitosa ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne ha appena pubblicato le foto del red carpet di Venezia: siete curiosi di vedere il suo look?

La bellissima scelta del tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha pubblicato, circa un’ora fa, le foto scattate sul red carpet di Venezia: il suo abito è stato tra i più amati di sempre dal pubblico italiano!

Il look che ha sfoggiato comprende: i capelli sciolti, con una piega mossa ed una ciocca davanti fermata dietro l’orecchio; degli accessori molto fini e delicati, che vertono sui toni dell’argento; un make-up super naturale e luminoso e poi il pezzo forte… un lunghissimo abito tutto blu.

Il vestito è molto particolare, super elegante e per nulla banale: presenta una scollatura a V; le maniche lunghe, ma con uno spacco laterale; uno strascico tanto bello, quanto impegnativo ed un tessuto pieno di trasparenze e strass.

Natalia Paragoni ancora non ci crede: “E’ sempre un sogno essere qui”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

La splendida compagna dell’ex gieffino Andrea Zelletta quest’anno si è superata: il vestito sfoggiato in passerella è semplicemente un incanto!

Anche il suo grande amore, che vediamo con lei nell’ultima immagine delle tre, era molto bello ed elegante: una coppia a dir poco magnifica!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “E’ sempre un sogno essere qui“. E ancora: “Grazie per avermi fatto vivere queste emozioni”.

Il post è stato dunque un successo ed ha ricevuto già più di 74.000 mi piace e quasi 500 commenti, la maggior parte dei quali sono positivi e colmi di stima e affetto.

Tra i vari commenti lasciati dagli utenti, si legge ad esempio: “Abito stupendo come te“, “Sei stupenda Natalia, complimenti! La più bella del Festival”, oppure “Finalmente uno dei pochi vestiti degni di Venezia!”.