Il meraviglioso ed audace scatto in bikini di Benedetta Mazza è la dimostrazione che l’estate potrebbe non finire mai. Il segreto risiede…

Oggi, 9 settembre, pare sia giunto il momento di vestire, seppur leggermente fuori stagione, i panni di quella che si mostrerà a breve come una “splendida sirenetta”. La bellissima attrice, showgirl, classe 1989, Benedetta Mazza, e conduttrice per “Rai Gulp” in diverse annualità, quest’anno vorrebbe che l’estate non finisca mai.

Una delle attività contemporanee e professionali Benedetta è sicuramente quella di ricoprire il ruolo di conduttrice per “QVC”. Mentre nel 2018, ha inoltre partecipato nei panni di ex concorrente a quello che può definirsi il “Truman Show” dei nostri anni, ovvero il celebre reality del “Grande Fratello Vip“. Il quale si afferma, proprio in queste ore, pronto a tornare a partire dal 13 settembre. Con il suo caro intrattenimento, 24 ore su 24, a fruizione dei suoi attenti spettatori sul piccolo schermo.

Leggi anche —>>> “Beautiful”, anticipazioni puntata 9 settembre: Steffy difende Brooke

Benedetta Mazza, “preziosa” e audace, in bikini: l’estate potrebbe non finire mai…

PER VEDERE BENEDETTA MAZZA “PREZIOSA” IN BIKINI, VAI SU SUCCESSIVO.