Roberto Mancini, la scenata furibonda dopo la vittoria: “Vergognatevi”. Cosa è successo?

Ennesimo trionfo per il Ct della Nazionale Roberto Mancini, che dopo la vittoria contro la Lituania è stato protagonista di una spiacevole disavventura

L’Italia di Roberto Mancini continua la sua corsa inarrestabile verso i Mondiali in Qatar, che inizieranno ufficialmente nel dicembre del 2022. Dopo una serie di match conclusi in pareggio che avevano allarmato i tifosi azzurri, i campioni d’Europa hanno portato a casa una vittoria schiacciante contro la Lituania, che a Reggio Emilia ha subito 5 reti messe a segno da Kean, Raspadori e Di Lorenzo. Roberto Mancini, fiero della sua squadra, si è detto estremamente soddisfatto della prova di ieri sera.

La vittoria contro la Lituania ha permesso agli azzurri di guadagnare un vantaggio di 6 punti rispetto alla Svizzera e di tirare così un sospiro di sollievo. Al termine della lunga giornata di ieri, tuttavia, Roberto Mancini ha dovuto affrontare una spiacevolissima disavventura. Cosa è accaduto al Ct?

Roberto Mancini, la scenata furibonda dopo la vittoria. Cosa è successo?

Da ben 37 match, la Nazionale di Roberto Mancini è la squadra che ha totalizzato il minor numero di sconfitte consecutive. Dopo 28 partite terminate con delle vittorie e 9 pareggi, gli azzurri si riconfermano i nuovi campioni da battere. Ieri sera, durante il match per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, l’Italia è riuscita a spuntare 5 gol alla Lituania. Ottimo esordio per Kean e Raspadori, i più giovani calciatori ad aver mai segnato con la maglia della Nazionale.

Durante il tragitto di ritorno, tuttavia, Mancini si è trovato di fronte ad uno spiacevole inconveniente, che non ha mancato di documentare tramite le Instagram stories. “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo per la A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che ne segnala la chiusura“: questo il resoconto del Ct, che era fuori di sé dalla rabbia. Nella clip è possibile udirlo imprecare mentre, sconvolto, filma la riprovevole scena.

“Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi“: queste le ultime parole di Mancini, che non ha indubbiamente concluso la serata nel migliore dei modi.