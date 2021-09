La bella attrice spagnola Rocio Munoz Morales ha condiviso una serie di foto del suo red carpet al festival di Venezia, è magnifica

Rocio Munoz Morales è bellissima su instagram negli ultimi scatti pubblicati, che la ritraggono sul red carpet del Festival di Venezia. Ha indossato un abito lungo nero monospalla ricoperto di frange e brillantini ovunque, ricorda molto gli anni 20 ed è firmato Pinko. Un abito da vera diva. Nella didascalia ha commentato il suo ritorno a Venezia con parole meravigliose:”Ogni volta è sempre come se fosse la prima. Cara Venezia hai un incanto unico”.

Rocio Munoz Morales e i progetti lavorativi futuri

Dopo il red carpet a Venezia, dove è stata invitata per partecipare alla prima del film Qui Rido Io, di Mario Martone, e ha appoggiato i brand Pinko e Pandora per l’intero festival ora l’attrice si dedica ai lavori futuri. Da poco ha finito di girare un film e ha commentato questa esperienza così:”E anche questa avventura, emozionante, vera, perché così sono le persone che ne hanno fatto parte. Lara è stato un piacere conoscerti ed interpretarti, mi ha sorpreso lo sai? Grazie ad ogni singola persona che ci ha messo il cuore in questo viaggio”. Il film si chiama Uomini da marciapiedi e ha partecipato anche Cristina Marino alle riprese e anche Paolo Ruffini.

Recentemente ha anche interpretato un ruolo a teatro in un opera chiamata Fiori D’accaio. Ha commentato anche questa esperienza scrivendo: “Ho incontrato te mia cara Ana, donna così fragile da essere terribilmente forte..che privilegio incontrarti. E ho conosciuto altre donne stupende che amano alla follia le altre donne. Siete delle donne meravigliose e io sono stata fortunata ad avervi in questo viaggio”. L’attrice ha anche recitato in un film horror che lei stessa ha definito una grande sfida. Ha dovuto interpretare un personaggio molto tormentato con una vita difficile e di sofferenza. Si è poi innamorata del racconto riuscendo ad interpretare molto bene questa donna chiamata Amanda.

Che doveva essere brutta in realtà ma è impossibile rendere brutta Rocio e quindi l’hanno fatta diventare trasandata con una ciocca di capelli bianca e un caschetto sciatto. Il film si chiama They Talk ed è disponibile al cinema dal 28 luglio. Insomma dopo il covid la Morales ha ripreso il lavoro alla grande e non potrebbe essere più felice di questo. Ha infatti sofferto molto durante i vari lockdown per non essere riuscita a lavorare.