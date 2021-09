Silvio Berlusconi ancora nonno: tutte le FOTO del nuovo arrivato

Silvio Berlusconi è diventato nonno per la tredicesima volta, spuntano già delle foto del piccolo sui giornali. Ora la famiglia è al completo

Silvio Berlusconi è diventato nonno per la tredicesima volta, è nato il figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Si chiama Emanuele Silvio ed è nato il 28 luglio 2021.

La famiglia ora è al completo, i neogenitori hanno trascorso le vacanze per la prima volta in tre e a quanto pare è stato stupendo. In questi giorni sono spuntate le prime foto pubblicate sul giornale Chi.

Silvio Berlusconi nonno, chi sono i neogenitori – FOTO

Chi ha pubblicato le prime foto delle vacanze in tre e Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sembrano molto sereni passeggiando per Porto Rotondo. I neogenitori hanno trascorso le ferie a Villa Certosa. Giorgio Valaguzza, la compagna Martina Franzoni e i nonni materni hanno fatto compagnia alla giovane coppia in questa estate speciale.

Ma chi sono i neogenitori di cui tutti parlano? Luigi Berlusconi è il quinto figlio del Cavaliere avuto con Veronica Lario. Lavoro nel settore della finanza e non ha mai avuto voglia di intraprendere un percorso televisivo.

In un’intervista a Style ha affermato: “Mi piace sentire mio fratello parlare del suo lavoro: ci mette un tale entusiasmo“. Inoltre l’imprenditore è anche un volontario dell’ordine di Malta e non ama i social, infatti non ha un proprio profilo.

Ha conosciuto Federica Fumagalli dieci anni fa e da quel momento non l’ha più lasciata. I due hanno un anno di differenza, lui 32 e lei 31. La neomamma è nata a Sironi ed è laureata in Giurisprudenza. Attualmente lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.

Insomma, Federica e Luigi stanno vivendo uno dei momenti più belli insieme al piccolo arrivato. Si godono ogni istante con Emanuele e il loro primo periodo da neogenitori.