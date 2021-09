Test sulla posizione sessual*, quale fa per te? Scoprilo con noi

Avere un rapporto sessual* soddisfacente fa bene alla coppia, rafforza il rapporto e ci permette di vivere meglio ed in salute.

Diversi studi hanno dimostrato come fare sess* migliora di molto la qualità della vita di chi lo pratica, è un vero toccasana per l’organismo. Infatti farlo regolarmente apporta diversi benefici, il rapporto migliora l’umore, rafforza il sistema immunitario, abbassa la pressione sanguigna, protegge il cuore, allevia il dolore, riduce lo stress.

E’ bene praticarlo almeno 2 volte alla settimana e non è vero che solo i giovani possono cimentarsi nel fare l’amore, i rapporti sessuali* sono fatti per tutti, giovani e meno giovani, basta solo un pò di fantasia ed un pizzico di passione.

Oggi ti proponiamo un test davvero interessante che ti aiuterà a capire quale posizione è adatta a te.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Test: a quale di questi colori ti senti legato? Scoprilo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test Visivo impossibile: riesci a trovare il serpente tra le tartarughe?

Ti piace provare delle posizioni nuove con il partner?

Si, sempre – Qualche volta – Mai o raramente

Quando sei a letto sperimenti delle nuove posizioni?

Mi piacerebbe – A volte – No, mai

Hai fiducia nel partner?

Si, molta – Si, a volte – Mi piacerebbe molto

L’amore ti piace farlo in modo

Selvaggio – Passionale – Dolce

La penetrazione ti da piacere quando è

Accidenti – Mi piace, ma se non lo fa non importa – Se lo fa non cambia molto

Preferisci essere stimolata al clitoride per raggiungere il piacere?

Si, per me è necessario – Dipende, a volte si – Non mi serve spesso