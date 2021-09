Scontro tra due auto sulla ex provinciale: ragazzo muore nel giorno del suo compleanno

Un ragazzo di 23 anni è morto nel giorno del suo compleanno in seguito ad un incidente sulla ex provinciale 49 tra Feletto Umberto e Pagnacco (Udine).

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di ieri un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla ex strada provinciale 49 tra Feletto Umberto e Pagnacco in provincia di Udine. La vittima, che proprio ieri aveva compiuto 23 anni, viaggiava su un’auto condotta da un coetaneo. Per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un’altra auto, alla guida della quale vi era una donna di 46 anni. I tre sono stati trasportati in ospedale, dove purtroppo il 23enne è deceduto qualche ora dopo.

Udine, tragico scontro tra due auto: ragazzo di 23 anni muore nel giorno del suo compleanno

Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. È questo il pesante bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 8 settembre, sulla ex provinciale 49 nel tratto compreso tra Feletto Umberto e Pagnacco, comuni in provincia di Udine.

A perdere la vita Nicholas Giordano, ragazzo residente a Majano che proprio ieri aveva compiuto 23 anni. Secondo quanto riportano fonti locali e la redazione di Fanpage, il 23enne era a bordo di un’auto, guidata da un suo coetaneo, che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da una 46enne di Treppo Grande.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. I sanitari hanno trasportato le tre persone coinvolte presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove qualche ora più tardi il cuore di Giordano ha smesso di battere per via delle gravi ferite riportate nel violento impatto. In gravi condizioni, scrive Fanpage, il ragazzo che si trovava con lui in macchina.

Oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro costato la vita al 23enne.