La bella Veronica Ferraro ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima di fronte ad un monumento a Roma

L’influencer Veronica Ferraro è a Roma e si è immortalata di fronte ad uno dei monumenti più famosi e antichi della città eterna. Si tratta delle fontana di Trevi. Difficile dirsi chi delle due sia la più bella. L’influencer ha scritto nella didascalia:”Ciao Roma, its been a while”. Era qualche tempo che la Ferraro non faceva un salto a Roma, ed è molto contenta di esserci andata.

Veronica Ferraro in giro per Roma, che bellezza

La bella Ferraro si trova a Roma, ieri serata ha mangiato una meravigliosa pasta cacio e pepe in Piazza Spagna con un’amica. L’influencer si trova a Roma per uno shooting importante che riguarda un nuovo progetto con il marchio Philippe Model Paris. Le sue giornate a Roma però sono già terminate e poco fa è partita per tornare a Milano. Ha molto lavoro da fare la Ferraro con il suo blog sulla moda The Fashion Fruit, aperto anni fa sotto consiglio della migliore amica Chiara Ferragni. Le due si sono conosciute all’Università e proprio in questa occasione la Ferragni ha consigliato all’amica di aprire un suo blog dove poteva parlare della sua passione.

Parla anche di alimentazione e fitness, dal momento che lei ha perso 15 chili negli anni scorsi. Inizialmente infatti riceveva molti commenti negativi e insulti per la sua forma fisica. Veronica ha anche un canale Youtube e un marchio d’abbigliamento che si chiama Not after ten. Su instagram ha raggiunto i 1,3 milioni di followers. Spesso si fotografa con la Ferragni in varie occasioni tra cui cene, eventi o giornate tra amiche. Sul suo profilo si vedono molti scatti di lei con diversi outfit e in diverse location. Recentemente, visto il periodo ha condiviso molto riguardo le sue vacanze estive. L’influencer è stata in Puglia, Grecia, Francia, Toscana, Costiera Amalfitana e Sicilia.

Insomma praticamente ha fatto le stesse tappe della Ferragni, non a caso sono migliori amiche. Spesso vanno anche in vacanza insieme. Riguardo alla vita sentimentale, la Ferraro è stata fidanzata per 9 anni con un noto personal trainer, Giorgio Merlini. I due si erano anche sposati in gran segreto in Grecia. Convivevano a Milano fino a poco tempo fa, a quanto pare si sarebbero lasciati da poco.