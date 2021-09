Abraham: chi è? Moglie, figli, dove vive il nuovo attaccante giallorosso

Tutte le informazioni riguardo il gioiellino arrivato nella Capitale dal Chelsea, durante l’ultima sessione di mercato.

Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, conosciuto come Tammy Abraham è il nuovo gioiellino arrivato alla corte di Mister Josè Mourinho e che è diventato già un idolo per i tifosi.

Abraham è nato a Camberwell, quartiere di Londra, da padre nigeriano e madre inglese. Ha un fratello, Timmy, anche lui calciatore che milita nel Newport County, in prestito dal Fulham.

Tammy cresce nelle giovanili del Chelsea ed è in Nazionale inglese dagli under 18, ha vinto anche un bronzo negli Europei di Calcio Under 21 in Polonia.

Sempre stato di proprietà del Chelsea ha avuto alcune esperienze in prestito con il Bristol City, il Swansea City e l’Aston Villa. Con i Blues ha collezionato 59 presenze e 21 reti.

Abraham, oggi, è ufficialmente un giocatore della Roma, operazione che ai giallorossi è costata 40 milioni più bonus e che legherà l’attaccante alla società di Friedkin per 4 anni.

Tammy Abraham e Leah Monroe

Ma conosciamo meglio Tammy Abraham: classe ’97 e 1.90 di altezza.

L’attaccante giallorosso appena arrivato nella Capitale ha risieduto nel lussuoso albergo nel cuore dei Parioli, in attesa di trovare la casa dei suoi sogni. Per ore le zone che gli sono state suggerite sono l’Aventino e Casal Palocco.

Dopo la prima gara di campionato che ha segnato il suo esordio, Mourinho gli ha concesso una giornata libera nella quale Tammy ha girato Roma per ammirare tutte le sue bellezze, per poi cenare su un rooftop dove vedere la Città Eterna dall’alto.

C’è tutta la famiglia insieme al gigante giallorosso: suo papà Tamaraebi Bukumo, un nigeriano emigrato giovanissimo a Londra, la mamma londinese, la sorella e il fratello, calciatore del Newport County.

Insieme a Tammy anche la sua fidanzata, Leah Monroe, modella e influencer da 97,3 mila followers. La coppia è innamoratissima e indivisibile da 6 anni, quando i due ragazzi erano ancora adolescenti.

La ragazza si è sempre schierata in favore del suo fidanzato come quando pubblicò un post contro Tuchel, allenatore del Chelsea, che non aveva fatto giocare Abraham, scrivendo:

“Come diavolo si fa a prendere la decisione di lasciare il tuo miglior marcatore fuori dai convocati per la finale? Addirittura, la stessa persona che ha segnato alcuni dei gol che ti hanno dato la possibilità di giocarti il trofeo. Non riesco a capire che senso abbia. Nemmeno la panchina? Mi state prendendo in giro”.

Non attendiamo altro di vederli insieme per le vie della Capitale e di conoscere meglio non solo il talento di Abraham ma anche la personalità di Leah che siamo sicuri farà parlare di sé.