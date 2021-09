Alice Basso, il post gravidanza: “E’ normale non essere il forma….” – FOTO

La bellissima influencer italiana ha condiviso una doppietta di foto in bikini: prima ancora di leggere i commenti, Alice ha voluto precisare che…

La fotonica influencer italiana ha voluto condividere con i fan un messaggio importante, ovvero che subito dopo una gravidanza non è normale essere già in forma: proprio per questo, Alice ha voluto postare due foto in cui si mostra senza filtri, con tutti i suoi pregi e difetti.

Nella didascalia la strepitosa modella ha scritto: “Ricordiamoci che poco dopo la gravidanza è assolutamente NORMALE non essere già in forma“. E ancora: “Perché ormai sembra pura utopia…”.

Negli scatti la bella Alice indossa un bikini color turchese, che le dona moltissimo: con qualsiasi cosa indossi, la Basso è sempre pazzesca!

Siete pronti a vedere, dunque, la foto più cliccata del momento? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Bellissima e c’è una cosa che mi fa impazzire” Alice Basso la pausa dalla bici è qualcosa di bollente.. FOTO

Alice Basso ha tutto il supporto dei fan: “Ben vengano queste testimonianze!”

Se vuoi vedere la foto in bikini della modella Alice Basso clicca successivo