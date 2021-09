L’influencer e moglie di Alvaro Morata ha condiviso il primo giorno di scuola dei suoi gemellini, una foto tenerissima

Alice Campello condivide sui social tutta la sua vita quotidiana, spesso inquadra anche i tre figli mentre giocano o fanno pasticci in giro per la casa. Questa volta però ha scelto di condividere un momento importante e tenero della loro vita. Infatti i due gemellini che hanno compiuto a luglio 3 anni, hanno cominciato oggi il loro primo giorno di scuola. Un’emozione che non si scorda mai, la prima giornata a scuola.

Alice Campello manda i figli a scuola e si prepara per il red carpet

Alice Campello ha trascorso una tipica giornata normale da mamma e moglie “comune”, ha accompagnato i due gemellini Alessandro e Leonardo a scuola per la prima volta e poi è andata in macchina a Venezia per prepararsi a sfilare sul red carpet. Insomma una giornata qualunque e tipica di un influencer come lei. A Venezia sfilerà sfoggiando i suoi nuovi trucchi del suo marchio di cosmetici Masqmai che sta ottenendo moltissimo successo. Lei parla spesso del suo brand soddisfatta e orgogliosa del suo lavoro. Quindi lascia i bimbi a scuola il piccolo Edoardo a casa probabilmente con la tata, la Campello si preparata a fare la sua entrata sul red carpet del Festival di Venezia 2021.

La Campello sfila ogni anno al Festival, sia nel 2019 che nel 2020 ha sfoggiato look meravigliosi e incantevoli. Ha indossato abiti sensuali in passato, con immensi spacchi dalle cosce e grossi scolli anche sul decolleté. Fremiamo quindi per scoprire quale meraviglioso abito avrà scelto quest’anno per sfilare sul red carpet della sua città natale dove si è anche sposata. Indubbiamente non deluderà i fan e nemmeno i fotografi che saranno pronti ad immortalare la sua bellezza ed eleganza ancora una volta.

La Campello ha partecipato la prima volta al Festival accompagnata dal papà Andrea che grazie alle sue conoscenze da imprenditore rinomato del posto, è riuscito a far entrare la figlia al festival. Il papà della Campello ha infatti una concessionaria che porta il suo nome Campello Motoros, a Mestre. Andrea Campello è quindi un imprenditore di successo e Alice insieme a suo fratello Alessandro sono destinati ad ereditare un vero e proprio impero.